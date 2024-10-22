В Италии в возрасте 59 лет умер российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев. Об этом сообщила в Facebook* его жена Мария.

По ее словам, Егоршев умер 19 октября. Причины смерти она не уточнила.

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала супруга телеведущего.

Коллега Егоршева Олеся Бондарева на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что недавно возобновила переписку с Егоршевым, была мысль увидеться.

«Как жаль, что не успели. <…> Андрей был ярким. Добрым. Талантливым. Человечным. Мирным. Нездоровым. Очень живым. <…> Мы были свидетелями жизни друг друга. И такое — навсегда», — поделилась она.

В комментариях под публикацией Бондарева написала, что незадолго до смерти Егоршев сломал ногу, был в гипсе. «Возможно, тромб образовался, но это я уже предполагаю», — заявила она.

«Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни», — написал телеведущий Андрей Туманов на своей странице в Instagram*.

Андрей Егоршев окончил факультет журналистики МГУ в 1993 году. Журналистскую карьеру он начал в 1990 году, работая на радио «Эхо Москвы». В 1992 году запустил «Пресс-экспресс», который сначала транслировался на Первом канале, а затем на ТВ Центр. Программа закрылась в 1999 году.

С 1999 по 2000 год он работал в программе «Неделя» на ТВЦ, с 2001 по 2015 год вел обзоры прессы на различных радиостанциях, в том числе «Маяке», «Радио России» и «Вестях ФМ». Также Егоршев вел программу на НТВ, преподавал в РГГУ. В 2014 году Андрей Егоршев возобновил «Пресс-экспресс» на «Вестях ФМ» — программа продолжалась до 2015 года.

Последние годы журналист жил в итальянском городе Ламеция-Терме.

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