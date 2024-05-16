Живописец, народный художник России Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.

«Сергей Николаевич сегодня умер», — сказали в пресс-службе.

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7 мая по пути на инаугурацию президент России Владимир Путин заинтересовался картиной в первом корпусе Кремля. RTVI выяснил, что ее нарисовала Дарья Веселова, которая училась в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В вузе пояснили, что эта работа экспонируется в коридорах Кремля в рамках выставки работ художника Сергея Андрияки и студентов Академии акварели и изящных искусств.

В 2022 году пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказывала, что первый корпус Кремля, где работает Путин, украшают 135 работ Андрияки и 67 картин его учеников. Путин и Андрияка были знакомы лично. В 2019 году президент вручил художнику в Кремле орден Александра Невского.

Чем известен Андрияка

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Заниматься рисованием под руководством отца начал с шести лет. В 1976 году он закончил Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, а в 1982 году — факультет живописи МГХИ им. В. И. Сурикова.

В 1979-1985 годах Андрияка преподавал живопись и композицию в МСХШ, а также параллельно работал в Творческих мастерских живописи Академии художеств СССР (сейчас Российская академия художеств) под руководством Сергея и Алексея Ткачевых. В 1983 году его приняли в Союз художников СССР.

Известность Андрияка получил благодаря картинам, которые выполнены в технике многослойной акварельной живописи. В его жанровую направленность входили городские и сельские пейзажи, натюрморты и др. В общей сложности художник написал несколько тысяч акварельных картин. К настоящему времени прошло более 500 персональных выставок Андрияки.

В 1999 году он основал Московскую государственную специализированную школу акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. С 2012 года он также занимал должность ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

На Арбатско-Покровской линии Московского метро курсирует поезд «Акварель», вагоны которого в 2007-2009 годы были оформлены репродукциями работ Андрияки и его учеников.