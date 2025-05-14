Бывший президент Уругвая Хосе Мухика скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил нынешний лидер страны Яманду Орси в X.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Пепе Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — говорится в сообщении.

Мухика поддержал Орси на выборах президента в прошлом году.

Бывший президент в 2024 году сообщил, что у него диагностировали рак пищевода. В январе в интервью Busqueda он говорил, что рак распространился на печень. Мухика решил прекратить борьбу с болезнью. «Почему? Потому что я старый человек и потому что у меня две хронические болезни. Мне не подходит биохимическое лечение или хирургия, потому что мое тело не выдерживает этого», — отметил он.

Хосе Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 год. Находясь на этой должности, он вел очень скромный образ жизни — жил с супругой в сельском доме и жертвовал почти всю свою зарплату на благотворительность. Из-за этого в СМИ его стали называть «самым бедным президентом мира».

Годы его президентства также запомнились тем, что Уругвай стал первой в мире страной, легализовавшей марихуану. В 2015 году Мухика покинул пост лидера страны, а после его избрали в сенат (верхняя палата Национальной ассамблеи). В 2018-м он досрочно сложил полномочия.