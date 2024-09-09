Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский, проживавший в Екатеринбурге, умер на 65-м году жизни, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», — говорится в сообщении.

В аппарате Якушева отметили, что Родобольский был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград и уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений.

«Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России. Наследие, которое оставил Игорь Олегович Родобольский, будет жить в памяти всех, кто знал его и кого он смог вдохновить», — сказано в сообщении.

Полномочный представителя президента выразил искренние семье и близким военнослужащего.

В Свердловский центре патриотического воспитания, директором которого был Родобольсикий, рассказали, что он скончался 8 сентября.

«Скромный, искренний и доступный в общении, он стал примером для многих ребят, избравших для себя делом жизни службу в армии… Светлая память об Игоре Олеговиче Родобольском навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении центра во «ВКонтакте».

Игорь Родобольский родился 18 марта 1960 года в Гродно. Он окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск в Венгрии.

Родобольский принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, был командирован в Камбоджу. С 1995 по 2004 годы он совершил более 1 700 боевых вылетов, за время боевых действий эвакуировал свыше 500 раненых военнослужащих.

Игоря Родобольского трижды представляли к званию Героя Российской Федерации. Он также был удостоен двух орденов Красной Звезды, трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», ордена «За службу Родине в вооруженных силах СССР» 3-й степени.