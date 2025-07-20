Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Аль-Валид бен Халид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд умер в возрасте 35 лет, проведя большую часть жизни в коме после автомобильной аварии. Отец принца Халид бен Таляль подтвердил смерть сына в соцсети Х.

Аль-Валид умер 19 июля, на следующий день в Большой мечети Эр-Рияда прошла поминальная служба. Траур по принцу продлится три дня, до 22 июля.

Аль-Валид ― правнук основателя и первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза, старший сын принца Халида бен Таляля. В 2005 году, будучи студентом военной академии в Лондоне, он попал в автокатастрофу и впал в кому. Юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму и перенес кровоизлияние в мозг, тогда ему было 15 лет.

Принца госпитализировали в медицинский центр имени короля Абдул-Азиза в столице Саудовской Аравии. С тех пор он в течение 20 лет был подключен к аппаратам жизнеобеспечения, получив прозвище «Спящий принц». К его лечению привлекались зарубежные специалисты, в том числе из США и Испании.

Иногда у Аль-Валида наблюдались незначительные физические реакции — он шевелил руками или головой, но ни разу не пришел в сознание. Семья отказалась отключать его от аппаратов вопреки рекомендациям врачей. Отец принца выражал уверенность, что «Тот, кто хранил его душу все эти годы, способен исцелить его», цитирует Roya News.

История «Спящего принца» вызвала сочувствие многих людей как в Саудовской Аравии, так и за ее пределами, отмечает Saudi Gazette. Видеоролики родственников Аль-Валида о его состоянии собирали миллионы просмотров, а его больничная палата превратилась в своеобразное место паломничества. Верующие приходили туда, чтобы помолиться о выздоровлении принца с его отцом и братьями.

По приблизительным оценкам Al-Masry Al-Youm, расходы на содержание «Спящего принца» в больнице за 20 лет составили в среднем около 150 млн саудовских риалов ($40 млн).