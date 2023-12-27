В возрасте 69 лет умер сценарист, поэт и прозаик Юрий Арабов, пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России. Причину смерти в организации не уточнили.

Смерть сценариста также подтвердила писательница Марина Кудимова. «Не стало Юрия Арабова», — написала она в своем телеграм-канале.

Юрий Арабов был постоянным соавтором режиссера Александра Сокурова и написал сценарии к большинству его фильмов, в числе которых «Молох», «Солнце», «Телец», «Фауст» и еще шесть картин. За сценарий к ленте «Молох» в 1999 году Арабов получил награду Каннского кинофестиваля. В том же году ему присвоили титул Заслуженного деятеля искусств России.

Также Арабов написал сценарии для «Юрьева дня» Кирилла Серебренникова и «Монаха и беса» Николая Досталя. В августе 2022 года на Московском кинофестивале был показан фильм «Гирокастра», в котором Арабов дебютировал как режиссер. Помимо этого, сценарист был лауреатом премий «Золотой орел», «Ника» и «Триумф».