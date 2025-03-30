Американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сёгун» и «Поющие в терновнике», умер в возрасте 90 лет, сообщает Variety.

Смерть Чемберлена подтвердил изданию голливудский публицист Харлан Болл. По его словам, актер умер вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта мск) от осложнений после инсульта.

Ричард Чемберлен (полное имя — Джордж Ричард Чемберлен) родился 31 марта 1935 года в Лос-Анджелесе. После окончания колледжа в 1956 году его призвали на военную службу в Корее, где за два года он дослужился до сержантского звания. По возвращении в Лос-Анджелес начал брать уроки актерского мастерства и сниматься в эпизодических ролях в телепроектах.

Первая популярность к Чемберлену пришла после того, как он исполнил роль доктора Килдэра в одноименном сериале (1961-1966). В конце 1970-х сыграл Гамлета на театральной сцене в Великобритании.

На счету Чемберлена более 50 кино- и телепроектов. В нескольких из них он исполнил главные роли. Чемберлен, в частности, сыграл Петра Чайковского в «Любителях музыки» (1970), Байрона в «Леди Каролина Лэм» (1972), Арамиса в «Трех мушкетерах» (1973), Эдмона Дантеса в «Графе Монте-Кристо» (1975), короля Людовика XIV и его брата-близнеца Филиппа в «Человеке в железной маске» (1977), Антона Чехова в «Добром докторе» (1978), шкипера Джона Блекторна в мини-сериале «Сёгун» (1980), священника Ральфа де Брикассара в «Поющих в терновнике» (1983), Казанову в одноименной картине 1987 года, а также Джейсона Борна в «Тайне личности Борна» (1988).

В 1990-х годах Чемберлен был звездой театральных постановок, в том числе «Моя прекрасная леди» и «Звуки музыки». В 2000-2010-х годах продолжил выступать в театре, в этот период он снимался преимущественно в эпизодических ролях в телесериалах, среди которых «Части тела», «Виртуозы», «Отчаянные домохозяйки» и «Твин Пикс».

Чемберлен — трехкратный обладатель «Золотого Глобуса». Дважды — в 1963 и 1981 годах — он получил престижную кинонаграду за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале (за роли в «Докторе Килдэре» и в «Сёгуне» в 1981-м). После успеха «Поющих в терновнике» в 1984 году стал победителем в номинациии «лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме».

Помимо актерской деятельности Чемберлен занимался живописью и пением. В начале 1960-х он записал несколько музыкальных альбомов со своими песнями. Также Чемберлен был экоактивистом.