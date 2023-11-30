Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним — шок… ужасная трагедия», — написал губернатор.

Никитин также выразил соболезнования родным и близким Лебедева.

Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Новогрудке Гродненской области БССР, окончил Нижегородский государственный технический университет и Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

В Нижегородской области Лебедев работал на руководящих должностях в «Нижновэнерго» и «Лукойле». В 2009 году его избрали на пост заместителя губернатора региона, в 2013 году Лебедев возглавил Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

С сентября 2014 года Лебедев представлял Нижегородскую область в верхней палате российского парламента. Он был первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.