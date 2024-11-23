Умер бывший офицер армии США Скотт Беннет, который просил у президента России Владимира Путина российское гражданство. Об этом сообщил телеканал Russia Today (RT), с которым Беннет сотрудничал.

Беннет умер в городе Уолнат-Крик (штат Калифорния), рассказали РЕН ТВ знакомые экс-офицера. По словам его близких, причиной смерти стала болезнь печени.

RT передает, что Беннет умер в возрасте 53 лет от рака поджелудочной железы, о чем сообщили его друзья и родные.

Тем не менее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что экс-офицера могли убить за то, что он «рассказывал правду о конфликте на Украине». По ее словам, Скотт отправил в Конгресс доклад «о преступлениях Киева в Белгородской области», после чего написал друзьям, что не склонен к самоубийству — на случай, если с ним что-либо произойдет.

Симоньян добавила, что военный никогда не упоминал о своих болезнях, а еще две недели назад находился «в прекрасной форме».

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Беннет работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего, сотрудничал с Госдепом США и ЦРУ. В последние годы он регулярно появлялся в эфире российского телеканала RT и агентства Sputnik.

Экс-офицер ездил на Донбасс, откуда снимал документальные фильмы для RT. Он считал, что эта территория исторически принадлежит России, и критиковал действия американских властей, в том числе за предоставление помощи Украине.

В марте 2024 года Беннет попросил предоставить ему гражданство, чтобы он мог «применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России».