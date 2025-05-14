Советский дипломат Вилли Хштоян, муж народной артистки РСФСР Надежды Румянцевой умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Собеседник агентства уточнил, что тело Хштояна нашли в его квартире. По данным Shot, его обнаружила дочь дипломата от первого брака Карина. Причиной смерти мужчины стали последствия хронических заболеваний и деменции, утверждает канал.

Хштоян родился 14 июня 1932 года. В 1956-м окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы», спустя два года устроился экономистом в русско-иранский банк, после чего перешел в министерство внешней торговли. Хштоян был представителем СССР в Египте и Малайзии, занимал должность председателя Внешпосылторга.

В 1967 году он женился на актрисе Надежде Румянцевой («Девчата» «Королева бензоколонки»), после чего пара уехала в Малайзию. В СССР супруги вернулись в конце 1970-х годов. В браке они прожили 42 года.