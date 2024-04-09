Дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Глава госкорпорации Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта.

«Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90 году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — приводит слова Борисова пресс-служба.

Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Владимир Аксенов в 1980 году осуществил первый испытательный полет нового на тот момент космического корабля «Союз Т-2», который в рамках экспедиции пристыковался к станции «Салют-6».

Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. В 1953 году окончил Мытищинский машиностроительный техникум, после этого также учился в военной авиационной школе в Кременчуге, а также в Чугуевском военном авиационном училище летчиков.

Его первый полет в космос состоялся в сентябре 1976 года. Аксенов находился на борту корабля «Союз-22» в качестве бортинженера, его напарником был космонавт Валерий Быковский. Полет проходил в рамках программы по сотрудничеству с социалистическими странами «Интеркосмос» и длился более семи суток. За этот полет Аксенов был удостоен звания Героя Советского Союза.

После полетов Владимир Аксенов продолжил работать в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Покинул отряд космонавтов в 1988 году.

В 1999 году вышла его работа «Иллюзия безопасности», посвященная проблемам применения ядерного оружия в современных военных доктринах.

В 2011 году в Рязани на улице Циолковского открыли памятник Владимиру Аксенову.