На 75-м году жизни умер дрессировщик, создатель аттракциона «Медведи на автомобиле» народный артист России Виктор Кудрявцев. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Кудрявцев давно болел, рассказал ТАСС и РИА Новости сын директора цирка Максима Никулина Юрий.

«Да, к сожалению, так оно и есть. <…> Он очень давно болел. Долгосрочная болезнь, продолжительная», — сказал он.

По данным SHOT, предварительной причиной смерти стала онкология. Канал также пишет со ссылкой на родственников артиста, что два года назад он перенес клиническую смерть после операции на сердце.

Близкие рассказали, что состояние Кудрявцева резко ухудшилось после перенесенного COVID-19, который вызвал осложнения. Он несколько месяцев находился в больнице на искусственной вентиляции легких, но смог восстановиться и вернулся домой. Через полгода артист снова попал в больницу.

В ноябре 2024 года дрессировщик тигров, гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что навещал Кудрявцева в центре паллиативной помощи. Он отмечал, что состояние дрессировщика постепенно улучшалось благодаря профессионализму врачей, постоянному уходу жены, заслуженной артистки России Ольги Кудрявцевой, а также дочери Натальи.

Виктор Кудрявцев был одним из самых известных дрессировщиков медведей в России, был режиссером-постановщиком цирковых номеров.

Он родился 13 января 1951 году в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, также учился в ГИТИСе. Работал в столичном Цирке на Вернадского, а в 1988 году его пригласили в Цирк Никулина. В 1995 году Кудрявцев был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2007-м стал народным артистом.

По информации SHOT, прощание с Виктором Кудрявцевым планируется провести 22 апреля в Цирке на Цветном бульваре.