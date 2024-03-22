Быший президент Федерации конного спорта СССР и России, сын маршала Буденного Михаил Буденный умер на 80-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовано в телеграм-канале спортивной организации. Причина смерти не названа.

«Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене», — говорится в публикации.

Михаил Буденный — третий ребенок маршала Буденного от третьего брака — родился 3 июля 1944 года, в день освобождения Минска, когда в Москве гремели праздничные салюты. Отец якобы шутил, что сам заказал фейерверк в честь рождения младшего сына.

Конным спортом и фехтованием Буденный-младший, как и другие дети маршала, занимался с самого детства, мастерски обращался с шашкой, владел азами кавалерийского искусства, стал мастером спорта по стендовой стрельбе.

При этом Михаил увлекался лепкой и рисованием — настолько, что даже собирался поступить в архитектурный вуз, но по настоянию отца выбрал Московский энергетический институт, по окончании которого устроился на работу по линии Внешторга СССР.

В 1984-1993 годах Буденный возглавлял отечественную Федерацию конного спорта, а в 1990-1995 годах также входил в состав бюро Международной федерации конного спорта. Его дочь от первого брака Анастасия, родившаяся в 1968 году, была первой женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В Федерации конного спорта России подчеркнули, что Михаил Буденный, как и его отец, «все время посвящал любимому делу» и сумел «внести значительный вклад в становление российского конного спорта». После выхода на пенсию он отрастил «фамильные» усы и сосредоточился на занятиях скульптурой и рисованием, к которым тяготел с юности.