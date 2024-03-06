Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в больнице в Италии в возрасте 72 лет. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Информация о смерти режиссера появилась также в телеграм-канале учреждения культуры.
«Римас Туминас умер. Ушел из жизни выдающийся режиссер, 15 лет возглавлявший Театр Вахтангова. Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слезы и огромная благодарность, что он был с нами», — говорится в сообщении.
Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни. С 2014 года он боролся с раком легких.
Римас Туминас родился в литовском городе Кельме. В 1987 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, художественным руководителем которого оставался до 2022 года. Должность худрука в Театре Вахтангова он получил в 2007 году, приняв предложение Михаила Швыдкого, который тогда курировал федеральное агентство по культуре и кинематографии.
За свою жизнь Туминас поставил множество спектаклей в театрах России и Литвы. Он был награжден орденами Дружбы и Почета. Также Туминас является лауреатом престижных театральных премий как в России, так и за рубежом. Одна из них — «За развитие культуры и взаимопонимания между странами» Международного фестиваля искусств в Италии.
- 25 февраля 2022 года режиссер сообщил, что он больше не является художественным руководителем Вахтанговского театра, отметив, что подал заявление об увольнении 9 февраля, но при этом продолжает работу в учреждении.
- 1 марта 2022 года Туминас покинул Россию «в связи с необходимостью лечения», после чего он некоторое время находился в отпуске за свой счет в Литве.
- Одновременно с работой в России Туминас занимал должность главного режиссера Малого театра Вильнюса. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил режиссеру сделать выбор: перестать работать в России или быть уволенным в Литве. Римас Туминас заявил, что не будет принимать никаких решений самостоятельно.
- В мае 2022 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали разговор с Туминасом, в котором он поддержал Украину, а также выразил готовность поставить пьесу про Степана Бандеру. В беседе с «Московским комсомольцем» режиссер заявил, что этот разговор был смонтирован.
- После этого инцидента премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Туминас был лишен статуса получателя премии правительства России в области культуры, а зампредседателя Госдумы Борис Чернышов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку на экстремизм высказываний режиссера о военной операции на Украине.