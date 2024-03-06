Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в больнице в Италии в возрасте 72 лет. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Информация о смерти режиссера появилась также в телеграм-канале учреждения культуры.

«Римас Туминас умер. Ушел из жизни выдающийся режиссер, 15 лет возглавлявший Театр Вахтангова. Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слезы и огромная благодарность, что он был с нами», — говорится в сообщении.

Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни. С 2014 года он боролся с раком легких.

Римас Туминас родился в литовском городе Кельме. В 1987 году он закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, художественным руководителем которого оставался до 2022 года. Должность худрука в Театре Вахтангова он получил в 2007 году, приняв предложение Михаила Швыдкого, который тогда курировал федеральное агентство по культуре и кинематографии.

За свою жизнь Туминас поставил множество спектаклей в театрах России и Литвы. Он был награжден орденами Дружбы и Почета. Также Туминас является лауреатом престижных театральных премий как в России, так и за рубежом. Одна из них — «За развитие культуры и взаимопонимания между странами» Международного фестиваля искусств в Италии.