Американский телеведущий Фил Донахью, который вел телемосты между США и Россией вместе с журналистом Владимиром Познером, умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в заявлении его близких, опубликованном программой Today.

Донахью умер дома в окружении семьи после продолжительной болезни.

«Это был очень близкий для меня человек», — сказал Владимир Познер RTVI, отказавшись от дальнейших комментариев.

Донахью начал журналистскую карьеру в 1950-х годах, работая на радио. Телеведущий считается одним из родоначальников жанра ток-шоу с участием зрителей в зале. Его авторская программа выходила на телевидении 29 лет ― с 1967 по 1996 год.

Донахью начал журналистскую карьеру в 1950-х годах, работая на радио. Его авторская программа выходила на телевидении 29 лет ― с 1967 по 1996 год. Донахью ― девятикратный обладатель дневной премии «Эмми», присуждаемой лучшим программам в дневном телеэфире.

В конце 80-х годов Донахью и российский телеведущий Владимир Познер организовали серию телемостов между США и СССР. Во время одной из программ в эфире прозвучала ставшая знаменитой фраза о том, что в СССР «секса нет». В начале 90-х Донахью и Познер вели совместную еженедельную программу. Донахью стал первым западным журналистом, посетившим Чернобыль после аварии на АЭС.

В мае 2024 года Донахью удостоился президентской медали Свободы ― высшей гражданской награды США, которая вручается за «выдающийся вклад в процветание, ценности или безопасность» страны, мир во всем мире или в другие важные общественные, государственные или частные начинания.