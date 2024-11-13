Российский журналист, телеведущий, шеф-повар Алексей Зимин умер на 53-м году жизни, пишет в телеграм-канале журналист Роман Лошманов. Причины смерти не указаны.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», — сказано в сообщении Лошманова.

В беседе с Агентством «Москва» Лошманов уточнил, что не знает причины смерти.

Алексей Зимин родился 13 декабря в Дубне в 1971 году. Он был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создал «Афишу Еда», в разное время был главным редактором «Афиша Мир», GQ и Gourmet, а также гастрономическим колумнистом газеты «Коммерсантъ».

Кроме того, Зимин — создатель телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», был куратором гастрономического фестиваля «Праздник Еды», а также автор книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».