На 43-м году жизни скончался помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов, говорится в телеграм-канале клуба. Причина смерти не указана.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — сказано в сообщении.

В клубе напомнили, что Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», а также проделал огромную работу в тренерском штабе команды.

Ранее портал «Белорусский хоккей» писал, что Кольцов умер в Майами (США).

Константин Кольцов был воспитанником минской хоккейной школы «Юность». За свою карьеру он играл в множестве клубов, среди которых «Питтсбург Пингвинз», «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», московский «Спартак», минское «Динамо» и «Салават Юлаев». В 2011 году выиграл с уфимской командой Кубок Гагарина.

С «Салаватом Юлаевым» в 2008 году Кольцов стал чемпионом России. Карьеру хоккеиста завершил в 2016 году и стал работать тренером.

С 2017 по 2019 год Кольцов работал ассистентом тренера в минском «Динамо». После этого получил пост главного тренера «Бреста» и «Динамо» из Молодечно. С 2021 по 2022 год был ассистентом главного тренера «Спартака». С 2022 году входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».