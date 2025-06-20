В Израиле скончался Давид Кабири, один из основных участников кражи древних еврейских манускриптов из Российской национальной библиотеки (РНБ). Она произошла в Санкт-Петербурге в декабре 1994 года, а сумма похищенного была оценена в 139 млн долларов. Большинство фигурантов дела, граждан Израиля, отделались минимальными сроками, потому что израильский суд счел, что сбор доказательств против обвиняемых обойдется государству слишком дорого. Так, Давид Кабири, который разбив окно, как отмечали журналисты, непосредственно влез с напарником в библиотеку, был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

О смерти Давида Кабири 18 июня в своих соцсетях сообщили его родственники. В Израиле его знали как отца известного мецената и бизнесмена Амира Гросса Кабири, президента Центра изобразительных искусств имени М. Т. Абрахама, а также основателя крупного промышленного холдинга M.T. Abraham Group.

«Блажен судья правды — упал венец голов наших», — написал Кабири-младший, отметив, что отец будет похоронен на кладбище Яркон рядом с Тель-Авивом.

В России о Давиде Кабири стало известно в 1994 году, после кражи древних еврейских манускриптов из Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Как потом выяснило следствие, среди участников кражи был известный российский юрист Дмитрий Якубовский, его брат Станислав, а наводчиками выступали переехавшие в Израиль хранитель отдела редких рукописей РНБ Виктор Лебедев вместе со своей супругой.

Началось все с того, что в начале 90-х в Израиле сформировалась группа дельцов, которые решили разжиться на торговле крадеными предметами антиквариата. Воровать их было решено в музеях и библиотеках бывших стран СССР, а продавать на аукционах в США.

Для этого в 1994 году, в Санкт-Петербург приехал некий Мозес Фриш, осужденный ранее в Израиле за торговлю наркотиками — Фриш поставил тонну кокаина в Россию, закатав его в консервы, но попался. В Санкт-Петербурге он познакомился с Лебедевым, который по его просьбе вынес из РНБ около десятка древних манускриптов. Их Фриш затем благополучно продал в США за несколько миллионов долларов и больше в Россию не возвращался. Вместо него к хранителю редких рукописей приехал еще один гражданин Израиля — Иуда Френкель.

По его заказу сотрудник РНБ вынес полтора десятка древних рукописей, включая еврейский брачный контракт, т.н. “Китуба”. Этот манускрипт был затем куплен на аукционе в Нью-Йорке членами общества “Друзья музеев Израиля” и передан в дар Национальной библиотеке Израиля. Здесь, проверив подарок, обнаружили что он числится за РНБ, о чем официально уведомили своих российских коллег. В Российской национальной библиотеке началась проверка и Виктор Лебедев с супругой, видимо, предвидя ее результаты, сами эмигрировали в Израиль.

Находясь там, как выяснится позднее, они составили список наиболее ценных еврейских книг, которые хранятся в российских библиотеках, а также нарисовали план проникновения в РНБ. Сделать это предлагалось через форточку — т.к. сигнализация в библиотеке, как заверил Лебедев, уже долгое время не работала. Да и милиция, по его словам, могла открыть двери фонда лишь в присутствии директора библиотеки — даже если она будет уверена, что внутри находится кто-то посторонний.

Чтобы беспрепятственно вывезти похищенное из России, похитители привлекли яркую и экзотичную фигуру 90-х годов, влиятельного юриста Дмитрия Якубовского, известного как «генерал Дима», который имел возможность проходить на летное поле без досмотра багажа. Тот согласился участвовать в предприятии, так как ему срочно понадобились деньги для закрытия долгов супруги почти на 1,3 млн долларов.

В ноябре 1994 года в Санкт-Петербург прибыла группа из четырех израильтян для изучения местности и объекта, откуда планировалось выкрасть манускрипты. По городу они бродили под видом туристов, которых сопровождал липовый гид — супруга Лебедева. Получив всю необходимую информацию, похитители вернулись в Израиль, еще раз обсудили план и спустя пару недель приступили к его реализации.

Главными исполнителями стали Цион Леви и тот самый Давид Кибири. Именно они в ночь на 11 декабря, перекусив кусачками железную цепь ворот на улице Садовой, вошли во двор РНБ и залезли через форточку внутрь библиотеки. Там Леви и Кибири нашли ценные манускрипты общей стоимостью 139 млн долларов, сложили их в четыре сумки и чемодан, после чего беспрепятственно покинули здание библиотеки.

В это время на улице их поджидали еще двое сообщников — Хаим Тооп и Ицхак Зароук. Вместе они сели в машину и развезли похищенное по двум снятым заранее у супругов Горенбургов квартирам. Хозяевам они якобы сказали, что в сумках кошерная еда в консервах и за ней арендаторы вернутся позже. Однако любопытство Горенбургов привело к тому, что они заглянули в сумки и поняли, что вляпались в какой-то криминал. Поэтому срочно передали информацию о странных арендаторах и их сумках в правоохранительные органы.

Силовики устроили в квартирах засаду: они знали, что за ценностями обязательно придут. Расчет оказался верным, и уже 16 декабря был задержан личный шофер юриста Якубовского и его охранник, которым босс поставил задачу доставить сумки в Москву. За работу он пообещал им заплатить по 10 тыс. долларов. Параллельно с этим, как выяснили силовики, сам Якубовский договаривался со ставропольской авиакомпанией о переброске груза в Израиль в обход таможни. Вскоре он сам был задержан. Его приговорили к пяти годам колонии (позднее Верховный суд РФ скостил срок до четырех лет) с конфискацией имущества.

Одновременно с этим в Израиле проходил свой судебный процесс — над остальными участниками кражи. На скамье подсудимых, как писал «Коммерсантъ», оказались 12 человек. Среди них — брат Дмитрия Якубовского Станислав, супруги Лебедевы и все четверо непосредственных исполнителей похищения манускриптов. Изначально обвиняемые, очевидно, не пылали желанием во всем сознаваться, однако, к их удивлению, в суд из Санкт-Петербурга привезли свидетелей — супругов Горенбургов. И сразу после этого обвиняемые дали судье признательные показания.

В итоге суд принял решение признать виновными лишь четверых подсудимых и назначили им весьма мягкое наказание: супруги Лебедевы получили по три месяца лишения свободы со штрафом по 5 тыс. долларов, еще по полгода лишения свободы со штрафом в 13 тыс. долларов каждому дали «форточникам» Циону Леви и Давиду Кириби. Со всех остальных, несмотря на то, что суд практически ни капли не сомневался в их причастности к похищению, обвинения были сняты. Как писал «Ъ», на такой странный шаг суд в Израиле решился в связи с тем, что «доказательство обвинений против подсудимых будет стоить слишком дорого израильской казне».