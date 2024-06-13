Летчик-космонавт и Герой Советского Союза Вячеслав Зудов, который совершил единственную в истории российской космонавтики нештатную посадку на воду, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

«Церемония прощания с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Вячеславом Дмитриевичем Зудовым состоится 14 июня в 13 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны России в Мытищах», — говорится в сообщении ЦПК.

Вячеслав Зудов родился в январе 1942 года в городе Бор Нижегородской области. Он был зачислен приказом Главкома ВВС в отряд космонавтов на должность слушателя-космонавта в октябре 1965 года.

Спустя 11 лет Зудов совершил свой единственный космический полет вместе с космонавтом Валерием Рождественским. Их корабль «Союз-23» должен был пристыковаться к станции «Салют-5», но из-за отказа системы сближения и стыковки этого не произошло, и экипажпринял решение возвращаться на Землю.

Вечером 16 октября «Союз-23»с двумя космонавтами успешно приводнился на озере Тенгиз в Казахстане в двух километрах от берега. Из-за технических проблем у корабля не отстрелился парашют — он пропитался водой и пошел ко дну, перевернув спускаемый аппарат, из-за чего экипаж не мог его покинуть. Спасательная операция в условиях метели и холодной погоды продолжалась более 12 часов. Успешно эвакуировать капсулу вместе с экипажем удалось лишь с помощью вертолета.

После полета Зудов был награжден медалью героя СССР и орденом Ленина за проявленные героизм и мужество.