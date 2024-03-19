Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память», — говорится в сообщении телеканала.

Информацию о смерти комментатора подтвердили в любительском футбольном клубе «Эгриси», владельцем которого был Уткин: «Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами».

Спортивный журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что причиной смерти Уткина стали проблемы с сердцем.

По данным Baza, предварительная причина смерти Уткина — тромбоэмболия легкочной артерии. Как сообщает телеграм-канал, журналист умер днем 19 марта в кардиологическом отделении Городской клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве, куда его доставили машиной скорой помощи.

«Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ», — пишет Baza.

Также телеграм-канал утверждает, что врачи дважды пытались реанимировать Уткина, и «в первый раз им это удалось».

«Тромбы мешали проходу крови и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения. Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось», — сообщает Baza.

Реанимационные действия результата не дали, указывает телеграм-канал. Точную причину смерти установят после вскрытия тела, добавляет Baza.

Mash утверждает, что на фоне проблем с лишним весом Уткин страдал от «серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы». По данным телеграм-канала, ему диагностировали атеросклероз и повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.