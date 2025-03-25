Тележурналист и ведущий программы «Времечко» Константин Цивилев умер в 59 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook*. Официальная причина смерти и дата пока неизвестны.

«Моего Кости больше нет с нами…», — говорится в сообщении.

По информации «Московского комсомольца», Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе в понедельник, 24 марта.

Как пишет Mash, журналист перенес острый инфаркт миокарда. По данным телеграм-канала, Цивилев в последнее время страдал «атеросклеротической болезнью сердца», а также сахарным диабетом.

«Врачи скорой приехали к нему в квартиру в московском районе Митино, но не смогли помочь. Сегодня его друзья сообщили, что мужчина скончался», — уточняет канал.

По информации Shot, причиной смерти якобы стала «острая сердечная недостаточность».

Константин Цивилев родился 1 мая 1965 года в Москве. В 1993 году окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). Будучи студентом начал карьеру журналиста. С мая 1995 года был корреспондентом, а затем ведущим информационной программы «Времечко», выходившей на ОРТ. Вел программу «Сегоднячко» на НТВ.

С 2003 по 2008 год был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». В 2008 году работал на радио «Маяк». В 2010 году совместно с Алексеем Эйбоженко стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие». Цивилев был автором более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории». Написал три юмористические книги о телезвездах.

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