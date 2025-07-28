Участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Сычев умер в день своего рождения — 28 июля ему исполнилось 102 года. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что во время Великой Отечественной войны Сычев принимал участие в битвах на Курской дуге и подо Ржевом, освобождал Киев.

«В 1945 году он лично засвидетельствовал победу над врагом, оставив свой автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине», — рассказал Руденя.

По словам губернатора, невозможно переоценить вклад Сычева в дело патриотического воспитания молодежи, заботу о сохранении исторической правды о подвиге нашего народа.

«Его жизнь стала частью героической истории нашего Отечества. Память о Спартаке Андреевиче Сычеве навсегда сохранится в сердцах жителей Тверской области», — отметил Руденя.

Сычев родился 28 июля 1923 года в Москве. В 1941 году он поступил в Ленинградское артиллерийское училище, а после получения диплома в звании техника-лейтенанта был направлен на Калининский фронт. В 18 лет под Ржевом он получил свою первую боевую награду, медаль «За боевые заслуги». Воевал на Калининском, Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Был ранен на Курской дуге.

После войны Сычев окончил военную юридическую академию в Москве, работал в органах военной прокуратуры, преподавал в Калининском госуниверситете. На Тверском вагоностроительном заводе он проработал 30 лет и был занесен в Книгу почета ТВЗ.

Кроме того, ветеран принимал активное участие в сборе и подготовке материалов по присвоению Твери звания «Город воинской славы». Он был почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

На сайте администрации Твери говорится, что в 2025 году Сычев представлял город и регион на праздновании 80-летия Великой Победы на Красной площади в Москве.

«Спартака Андреевича при жизни называли человеком-легендой, он был свидетелем и участником героических событий одного из величайших периодов в истории нашей страны», — сказано в сообщении.