18 марта скончался заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда, ему было 59 лет. Об этом сообщил РБК его брат балетмейстер Гедиминас Таранда.

«Вчера, сердце. Лучший брат в мире ушел», — сказал он.

Исполнительный директор «Имперского русского балета» Магомед Кулбужев в разговоре с РИА Новости назвал его смерть внезапной.

«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — сказал Кулбужев. По его словам, о дате и месте прощания и похорон пока нет информации.

Mash пишет, что предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Витаутас Таранда родился в 1965 году. В 1983 окончил Московское хореографическое училище, после чего работал в Большом театре. В 2003 году он получил образование в ГИТИС как педагог-хореограф. Был награжден Орденом Дягилева первой степени за вклад в искусство.