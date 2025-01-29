В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер заслуженный артист России Владимир Улитин. Об этом сообщил городской комитет по культуре.

«Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в сообщении.

Борис Улитин родился в 1939 году в Ленинграде. Его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады Улитин остался в осажденном городе с тетей. Он воссоединился с матерью только в 1943 году.

В 1961 году Улитин закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего его пригласили в труппу театра Комедии, где прослужил около 60 лет.

Улитин также известен как актер дубляжа. Он участвовал в озвучивании более 40 кинокартин и мультфильмов, в числе которых «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря», «Корпорация монстров» и «Красавица и Чудовище».

В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист России», в 2004 его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а 2009-м — Орденом Дружбы.