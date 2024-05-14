Журналист, колумнист и блогер Максим Кононенко умер на 54-ом году жизни. Об этом сообщило агентство RT со ссылкой на супругу мужчины.

В последние годы Кононенко был постоянным автором канала «Специально для RT». Также многие знали его как автора блога в «Живом Журнале», который он вел под ником Mr. Parker.

По информации телеграм-канала Baza, причиной смерти Кононенко стало внутреннее кровотечение. Как уточняет Mash, по предварительным данным, журналист умер из-за сильного кровотечения, вызванного расширением вен пищевода.

По информации каналов, Кононенко стало плохо вечером 13 мая, когда он находился дома в деревне Верховье в Троицком административном округе Москвы. Как рассказали Mash родные журналиста, у Кононенко возникли острые боли в животе. Ему сразу же вызвали скорую помощь, и он был госпитализирован.

Максим Кононенко в разные годы был ведущим в программах «Реальная политика» и «Коллекция глупостей» на телеканале НТВ. Также он работал на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика», а позже и одноименную программу на телеканале «Россия-24». Кроме того, Кононенко был колумнистом газеты «Известия», телеканала RT, а также сайтов Lenta.ru и «Газета.Ru».

Последний пост в телеграм-канале Кононенко датирован 11 мая и посвящен встрече президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Денисом Мантуровым и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.