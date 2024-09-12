На 70-м году жизни скончался российский тележурналист Николай Сванидзе, сообщила Daily Storm член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«По моим данным, скончался, к сожалению. Дома», — сказала правозащитница.

Как стало известно «МК», Сванидзе умер в среду вечером в своей московской квартире на улице Маршала Василевского.

«Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга», — пишет издание.

По данным «112», у журналиста диагностировали пневмонию. «Врачи приехали к нему домой, но спасти его не удалось. Он скончался от осложнений», — отмечает телеграм-канал.

SHOT пишет, что последний год журналист проходил реабилитацию после болезни. «В феврале 2023 года Сванидзе попал в больницу в тяжелом состоянии с отеком легких <…> У него также наблюдались острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис», — сообщил телеграм-канал.

На российском телевидении Николай Сванидзе начал работать с 1991 года. Был комментатором программы «Вести», автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» (телеканал РТР). Журналист известен как создатель «Исторических хроник» на телеканале «Россия», «Реплик» на главное событие дня в эфире «России-24», глава ВГТРК, соведущий шоу «Суд времени», преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», член бюро Союза журналистов Москвы и соавтор книги «Медведев».

Кроме того, Сванидзе был членом Общественной палаты Российской Федерации (2005—2014). С 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году — член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Он также до 2022 года входил в Совет по правам человека и был членом Российского еврейского конгресса.

В 1994 году Сванидзе был награжден орденом «За личное мужество», а в 2001-м орденом Почета — за вклад в развитие российского телевидения. В 1995 году на передачу «Подробности» был награжден премией ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи».