Умер заслуженный мастер спорта СССР Владимир Коротков. Об этом 15 июня сообщили в Федерации тенниса России (ФТР). Спортсмену было 77 лет.

Коротков ушел из жизни 14 июня. Причины и подробности произошедшего не уточняются.

«Федерация тенниса России соболезнует родным и близким Владимира Короткова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Коротков родился в апреле 1947 года. Как пишет ФТР, он вошел в историю тенниса как один из самых титулованных игроков своего времени. В 1965 году он выиграл Открытый чемпионат Франции среди юношей — «Ролан Гаррос», после чего дважды побеждал в юниорском Уимблдоне (1965, 1966).

В СССР Коротков трижды становился чемпионом страны: дважды в парном разряде (1964, 1966) и один раз — в одиночном (1977). Он представлял сборную страны на Кубке Дэвиса с 1969 по 1974 год, сыграв 13 матчей. Кроме того, выступая за ЦСКА, Коротков четыре раза завоевывал командный Кубок СССР и стал победителем Спартакиады народов СССР в составе сборной Москвы в 1967 году.

На демонстрационном теннисном турнире на Олимпиаде в Мехико в 1968 году Коротков одержал победу в миксте, а также стал призером в одиночном и парном разрядах.

После окончания спортивной карьеры Коротков занялся тренерской деятельностью. В 1991 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР, в 2013-м — присудили «Русский кубок», а в 2014-м — ввели в Зал российской теннисной славы в номинации «Игроки и деятели тенниса второй половины XX века».