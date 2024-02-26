Канадский актер Кеннет Митчелл скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление его семьи.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — сказано в заявлении.

У актера в 2018 году диагностировали Боковой амиотрофический склероз (БАС) —дегенеративное неизлечимое заболевание центральной нервной системы. В августе 2023 года Митчелл постом в соцсети отметил пятую годовщину своего диагноза.

«Мой брат с юмором заметил, что у них в магазине нет поздравительной открытки к юбилею БАС. Однако я хочу отпраздновать сегодня дар жизни. Я так благодарен, что этот день впереди. Прошло долгих 5 лет. Так много потеряно, так много приобретено. Невероятно тяжелые времена, смешанные с множеством благословений», — написал тогда актер.

Кеннет Митчелл снялся в более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Морская полиция: Спецотдел», «Менталист», «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Наибольшую известность ему принесли роли Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери», а также Джозефа Денверса в картине «Капитан Марвел».

У Митчелла остались жена и двое детей.