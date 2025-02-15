Французская актриса Женевьев Паж умерла в Париже в возрасте 97 лет. Об этом сообщила AFP ее внучка Зои Гийемо.

Паж родилась в 1927 году в Париже в семье коллекционера произведений искусства Жака Поля Бонжана. Крестным отцом будущей актрисы был кутюрье Кристиан Диор. Паж служила в Национальном народном театре, театре Одеон, «Комеди Франсез».

В середине 1950-х годов Паж начала сниматься в кино и сыграла в десятках французских, итальянских, британских и американских фильмов. В их числе — «Фанфан-тюльпан» с Жераром Филипом и Джиной Лоллобриджидой, «Дневная красавица» с Катрин Денев, «Эль Сид», «Майерлинг», «Частная жизнь Шерлока Холмса».

Паж снималась вместе с такими звездами кино, как Ава Гарднер, Роберт Митчем, Софи Лорен, Жерар Депардье. Паж завершила театральную карьеру в 2011 году в возрасте 84 лет, сыграв в постановке пьесы Жана Расина «Британик».