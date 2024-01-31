В Сан-Паулу на 79-м году жизни скончалась актриса Жандира Мартини, пишет UOL Splash. Эту информацию подтвердил в Instagram* ее муж, актер Маркос Карузо.

«Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы <…> Вы знаете [это чувство], когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу», — написал Карузо.

Агентство «Бразилия» сообщает, что Мартини боролась с раком легких.

Жандира Мартини родилась 10 июля 1945 года в городе Сантус штата Сан-Паулу. Она училась философии в Католическом университете в Сантусе, а после окончила Школу драматического искусства Университета Сан-Паулу.

Первые роли в кино Мартини сыграла в конце 1970-х — начале 1980-х. Известность получила благодаря роли Зорайде в телесериале «Клон» 2001 года. Мартини также снималась в сериалах «Дороги Индии» и «Америка».

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