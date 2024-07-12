Советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщили в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где Стриженова провела последние годы жизни как монахиня.

Старший алтарник монастыря Аристоклий Набокин рассказал, что Стриженова умерла 11 июля.

«На 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — написал он на странице «ВКонтакте».

Инокиня монастыря Мария уточнила, что Стриженова умерла от инсульта. Прощание с бывшей актрисой состоится 14 июля на территории монастыря.

Актриса Любовь Стриженова приняла постриг в 2008 году под именем Иудифь. В монастыре уточнили, что она жила в женском подворье преподобного Вассиана.

Стриженова родилась 6 августа 1940 года в Москве. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, училась на курсе театрального режиссера Виктора Монюкова. Впоследствии артистка служила в МХАТе им. М. Горького.

Также Стриженова много снималась в кино. Она известна своими ролями в сериале «Вечный зов», фильмах «Лидер», «Бесы», «Стежки — дорожки», «Каникулы Кроша». Кроме того, актриса вела радиопрограмму «Взрослым о детях».

Актриса дважды была замужем. От первого брака с актером Владимиром Земляникиным у нее родилась дочь Елена. Во втором браке с актером Олегом Стриженовым появился сын Александр, который стал известным продюсером, актером и режиссером.