В последний день 2024 года скончалась российская актриса, Заслуженная артистка России Инна Выходцева, ей было 90 лет. Выходцева сыграла в полусотне фильмов, в том числе исполнив эпизодические роли в картинах «Служебный роман» и «Москва слезам не верит».

«31 декабря 2024 года на 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева. Мастерская «12» выражает соболезнования родным и Инны Николаевны. Светлая память!» — говорится в сообщении на сайте театра Мастерская «12» режиссера Никиты Михалкова.

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. До начала войны жила с родителями в Краснодоне, с началом Великой Отечественной семью эвакуировали. Начиная с пятого класса, девочка выступала на сцене с чтением стихов, участвовала в слётах и праздничных мероприятиях. В старших классах Выходцева стала главной актрисой школьного драматического кружка.

В 1951 году Инна Выходцева поступила во ВГИК, училась у знаменитых Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Её первой заметной работой в кино стала Анна Погудко в фильме «Тихий Дон». В 1957 году, окончив ВГИК с отличием, она стала актрисой Театра-студии киноактера, параллельно играла на сцене и снималась в фильмах.

В нескольких картинах она снялась вместе с мужем, актером Львом Поляковым «Тревожное воскресенье», «Как живёте, караси?», «Мёртвые души», «Барышня-крестьянка». В 1960 году у Выходцевой и Полякова родился сын Никита.

С 1969 года актриса активно занималась дубляжом иностранных фильмов. Голосом Выходцевой говорит, например, роковая красавица Кристин из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» (в исполнении Мирей Дарк). Также она озвучивала в русском дубляже Софи Лорен («Любовь под вязами»), Стефанию Сандрелли («Они шли за солдатами»), Клаудиу Кардинале («Красная палатка»).

В 1992 году Инна Выходцева была удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации.

В 2022 году актриса пыталась покончить с собой, ее спасли врачи.