Актриса театра и кино, писательница Татьяна Егорова умерла 21 июля после продолжительной болезни в возрасте 81 года. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Егорова родилась в Москве в 1944 году. Окончила Театральное училище имени Щукина, после чего много лет служила в Театре Сатиры. Дебют актрисы в кино состоялся в 1965 году в фильме «Месяц май» режиссера Григория Липшица.

Впоследствии Егорова снялась более чем в 30 картинах, среди них «Право на прыжок», «Служебный роман», «Однажды, двадцать лет спустя», «Армавир», фильмы-спектакли «Швейк во второй мировой войне», Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Проснись и пой», «Цезарь и Клеопатра».

Егорова также известна как автор мемуаров «Андрей Миронов и я», автобиографического романа «Русская Роза», эссе и семи пьес. Книга о многолетнем романе актрисы с Мироновым вызвала скандал. Сама Егорова писала, что после выхода мемуаров на нее «накатил “девятый вал” мнений, высказываний, воплей негодования, криков восторга».

Егорова утверждала в книге, что после одной из размолвок с ней Миронов «из мести» решил жениться на актрисе Екатерине Градовой (в мемуарах она фигурирует как Русалка), после чего ему «приходилось делать вид брака».

По словам Егоровой, она также якобы убедила Миронова расписаться со второй женой Ларисой Голубкиной (в книге — Певунья), поскольку «если живешь с женщиной, надо на ней жениться».

Впоследствии в одном из интервью Егорова назвала свои мемуары «хорошим художественным произведением, в котором автор имеет право на вымысел».