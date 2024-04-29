Советская и российская актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла в возрасте 94 лет. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил Театр сатиры, где на протяжении 70 лет служила актриса.

«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет объявлено позже, уточнила пресс-служба театра.

Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. В 1954 году окончила ГИТИС. На последнем курсе вышла замуж за будущего режиссера «Кабачка 13 стульев» Георгия Зелинского (1926-2001), с которым пробыла в браке 10 лет. Позже вышла замуж за журналиста Валерия Леднева (1922-1987), у пары родился сын Сергей.

В 1954 году Зелинская вошла в труппу Театра сатиры, в котором прослужила до конца жизни. Играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы?∞!…» и др.

Зелинская приняла участие более чем в 35 фильмах и телепроектах, следует из фильмографии на сайте «Кинотеатр.ру». Она дебютировала в кино в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в картине «Карнавальная ночь» (1956). Наиболее известна по роли пани Терезы в юмористической телепередаче «Кабачок „13 стульев“» (выходила на Центральном телевидении СССР в 1966-1980-х годах).

В числе прочего Зелинская снималась в телесериалах «На углу, у Патриарших» (1995), «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (2003-2007), «Сыщик без лицензии» (2003) и «Воротилы» (2008). Кроме того, участвовала в озвучивании советских мультфильмов «Чужие следы» (1971) и «Шиворот-навыворот» (1981).

«Зоя Зелинская — актриса яркого темперамента, прекрасных внешних данных, смелой, острой характерности. Ее героиням свойственно тяготение к гротеску, иногда некоторая шаржированность», — отмечает «Кинотеатр.ру».

В 1976 году Зелинской присвоили звание заслуженного деятеля культуры Польской Народной Республики, в 1991-м — народной артистки РСФСР.