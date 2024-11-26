Правозащитница, бывший член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и Общественной палаты Мария Каннабих умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» без ссылки на источник.

По данным газеты, Каннабих умерла в ночь на 26 ноября в своем доме в поселке Красновидово Истринского городского округа. О причинах смерти и месте прощания с правозащитницей не сообщается.

Мария Каннабих занималась общественной деятельностью с 1988 года. В разное время была президентом Межрегионального благотворительного фонда помощи заключенным, председателем Совета общественных наблюдательных комиссий, главой Общественного совета при ФСИН России, членом общественных советов при Минюсте и Следственном комитете.

До 2017 года Каннабих входила в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России. После вывода из состава СПЧ стала членом Общественной палаты. Правозащитница отмечена благодарностью российского правительства, медалью «В память 850-летия Москвы», наградами ФСИН, другими государственными, ведомственными и церковными наградами.