Режиссер советского и российского телевидения, экс-режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.

«Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий 20 века. Режиссер программы «Время» Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним», — написала она в своем телеграм-канале.

Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в Каргате Новосибирской области. Она училась в студии новосибирского театра «Красный факел», после чего поступила в ГИТИС.

В 1961 году Кислова начала свою карьеру на телевидении в Новосибирске, где работала ассистентом режиссера. В том же году она перебралась в Москву, получив должность в Молодежной редакции на Центральном телевидении (ЦТ).

В Главной редакции информации ЦТ, которая, среди прочего, занималась производством телепрограммы «Время», Кислова начала работать в 1974 году. Спустя три года она получила повышение и стала главным режиссером этой редакции.

Режиссер руководила съемками Олимпийских игр 1980 года, парадов на Красной площади, а также первого телемоста между СССР и США. С 1975 года Кислова фактически была личным режиссером Леонида Брежнева, который называл ее «наша Мисс Телевидение». С 1977 по 2006 год она была главным режиссером программы «Время». Затем она заняла должность режиссера-консультанта, став одним из самых старых работников Первого канала.

Кислова являлась заслуженным деятелем искусств РСФСР (1985 год), лауреатом Государственной премии СССР (1977 год). В ноябре 2024 года в «Галерее звезд» российского телерадиовещания, которая находится у подножия Останкинской телебашни, в ее честь открыли почетный знак.