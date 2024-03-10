Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова.

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — сказала Мусатова агентству ТАСС.

Помощница Моргуновой сообщила изданию Daily Storm, что артистка не болела, и у нее «сердце остановилось».

Светлана Моргунова родилась в Москве 7 марта 1940 года. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета, с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Моргунова также была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

В 2020 году от коронавируса скончался 52-летний сын Моргуновой Максим, которому было 52 года. Жизнь Моргуновой после этого разделилась на «до» и «после», она перестала появляться на людях, отмечал «МК».