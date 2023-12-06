Умерла советский и российский художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, сообщил в своем телеграм-канале шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Ей было 83 года.

SHOT утверждает, что в ноябре Богомолова сломала шейку бедра после неудачного падения. По данным телеграм-канала, ее госпитализировали, но организм не смог справиться с последствиями травмы.

В фильмографию Натальи Богомоловой входит более 200 мультфильмов, среди которых «Винни-Пух», «Голубой щенок», несколько выпусков «Веселой карусели», 19 выпуск «Ну, погоди», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко» и многие другие. По словам Сергея Капкова, Богомолова была была одной из «легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации».

Последняя работа Богомоловой вышла в 2015 году. Это был выпуск образовательного проекта «Сказки старого пианино» про композитора Михаила Глинку.

«Она была очень умным человеком, проницательным, откровенным, говорила правду всегда, даже если было горько ее слышать. <…> Любила путешествия, объехала полмира, обожала Италию, привозила оттуда десятки зарисовок», — рассказал шеф-редактор «Союзмультфильма».

Капков подчеркнул, что Богомолова хотела выйти за рамки мультипликата и даже пробовала себя как художник-постановщик, однако не стала продолжать, поскольку «мультфильмы получились не совсем удачными».

«Во время нашей последней встречи Наталья Эдуардовна сказала, что не считает себя хорошим художником, потому и не выставляет на широкую аудиторию своего творчества… Жаль. А сегодня — особенно печально», — заключил он.

Наталья Богомолова окончила Московскую городскую художественную школу №1, курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме» и исторический факультет МГУ. За время своей карьеры она успела поработать декоратором в театре имени Моссовета, мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм», а также войти в правление «Союзмультфильма». Среди прочего, она сотрудничала со студиями FAF, «ШАР», «Мастер-фильм» и «Кристмас Филмз».