Писательница, искусствовед и историк Нина Молева скончалась на 99-м году жизни, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкульта. В ведомстве отметили, что искусствовед умерла 11 февраля.

«11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся ученый — историк, искусствовед, журналист, ветеран войны (…) Светлая память уникальному ученому, писателю, воину, удивительной женщине», — сказали в ведомстве.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она написала более 100 работ о русских живописцах, среди них Иван Никитин, Владимир Боровиковский, Дмитрий Левицкий, Федор Рокотов, и Павел Чистяков.

В 1955 году Молева вышла замуж за художника Элия Белютина. Они владели крупной коллекцией живописи, в которой есть были Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино и др. Как ранее писал «Московский комсомолец», открытой оценке мировых экспертов такая коллекция оценивается в $2 млрд.

В 2012 году муж Молевой скончался, и она унаследовала коллекцию работ. Весной 2013 года искусствовед передала коллекцию в дар по завещанию президенту России Владимиру Путину как юридическому представителю страны.