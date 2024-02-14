Мать оппозиционного политика Бориса Немцова (1959 — 2015) Дина скончалась в среду, 14 февраля, в возрасте 96 лет. Об этом сообщила дочь Немцова Жанна.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала дочь политика в фейсбуке*.

Дина Немцова (в девичестве Эйдман) родилась 2 марта 1928 года, была педиатром, заслуженным врачом России.

Как отметил бывший главред «Эха Москвы», журналист Алексей Венедиктов**, мать Немцова пережила своего сына на 9 лет. «Очень светлым человеком была… Мои соболезнования ее семье», — добавил Венедиктов**.

Новость дополняется

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** внесен Минюстом в реестр иноагентов