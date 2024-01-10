Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщила сама жена экс-президента в социальной сети X.

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. <…> Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие», — говорится в сообщении Трамп.

Бывшая первая леди США не стала называть причину смерти матери.

Телеканал ABC, уточнил, что Кнавс умерла во вторник, 9 января. По данным The New York Times, недавно она лечилась в больнице в Майами

Амалия Кнавс родилась в коммуне Юдендорф-Штрассенгель на юге Австрии 9 июля 1945 года. Ее семья затем переехала в Словению, входящую в состав Югославии.

Кнавс в юности собирала лук на семейной ферме, а после, в 1964 году, стала работать на государственной фабрике детской одежды. Она работала там до 1997 года, в том числе как модельер.