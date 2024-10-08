Мать покойной поп-исполнительницы Уитни Хьюстон Сисси умерла после продолжительной болезни в возрасте 91 года. Об этом сообщила ее невестка Пэт Хьюстон, пишет Associated Press (АР).

Сисси Хьюстон умерла в понедельник, 7 октября, в своем доме в Нью-Джерси. По словам невестки, женщина несколько лет страдала от болезни Альцгеймера и ушла из жизни в хосписе в окружении членов семьи.

«Сисси была сильной и выдающейся личностью. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе. Ее более чем семидесятилетняя карьера в музыке навсегда останется в наших сердцах», — написала Пэт Хьюстон.

Сисси Хьюстон прославилась в 1960-х как госпел-певица. В начале карьеры была бэк-вокалисткой у Элвиса Пресли и Ареты Франклин. Дважды становилась обладательницей премии «Грэмми».

После рождения дочери Уитни Сисси основала квартет Sweet Inspirations, с которым успешно выступала на одной сцене с Джимми Хендриксом и Ваном Моррисоном. После работы в группе и записи четырех альбомов покинула коллектив и занялась сольной карьерой, в период которой записала более 600 песен в разных жанрах, пишет AP.

У Сисси Хьюстон было трое детей, включая Уитни (родилась в 1963 году). Она пережила дочь, а также внучку Бобби Кристину Браун (родилась в 1993 году в семье Уитни Хьюстон и R&B-исполнителя Бобби Брауна).

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. Ее нашли в ванной комнате номера отеля в Беверли-Хиллз. Считается, что причиной гибели стали проблемы с сердцем, вызванные употреблением наркотиков.

Единственная дочь Уитни Хьюстон и ее наследница Бобби Кристина Браун умерла 26 июля 2015 года в возрасте 22 лет, пролежав в коме полгода. За несколько месяцев до этого ее нашли в ванной комнате без сознания. У Кристины Браун диагностировали необратимое повреждение головного мозга. Она умерла, не придя в сознание.