На 81-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Тенякова, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби», говорится в телеграм-канале МХТ имени Чехова.

«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая», — говорится в сообщении.

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

В МХТ имени Чехова отметили, что Тенякова была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением и человеком предельно честным, настоящим во всем.

«Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — отметили в пресс-службе.

В театре отметили, что в труппу МХАТ Тенякова вступила в 1988 году, уже будучи прославленной актрисой: в ее послужном списке были главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета, любимые всей страной фильмы«Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби».

«За почти сорок лет в Художественном театре ею было сыграно множество самых разнообразных ролей», — сказано в сообщении.

Параллельно Максимовна сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского.

«Когда в конце 1970-х Юрский и Тенякова вынужденно переехали из Северной столицы в Москву, по общему признанию, изменился весь театральный Ленинград. Как вспоминал актёр Виктор Гвоздицкий: «Они увезли редкую в нашей профессиональной среде интеллигентность, почти утраченную театральную технику…» Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо…», — отметили в МХТ.

В кино Тенякова дебютировала в 1966 году, сыграв роль роль Лиды Рязаевой в мелодраме «Старшая сестра» по пьесе Александра Володина. Наиболее известные ее работы: баба Шура в «Любовь и голуби» и Евдокия Стольникова в сериале «Следствие ведут знатоки» (1985, серия «Пожар», Юрий Кротенко).

Наталья Тенякова была награждена в 1998 году орденом Дружбы, в 2005-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2006 году — орденом Почета. Кроме того, она лауреат театральной премии «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль» (1995, Лавьей в спектакле «Стулья» по произведению Эжена Ионеско, театр «Школа современной пьесы») и в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2025).