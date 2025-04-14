Народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

“С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева”, — написал он.

Глава региона отметил, что талант актрисы, сыгравшей более ста ролей, был неоспорим. В частности, она запомнилась зрителям по таким спектаклям, как “Айдар”, “Бесприданница”, “Варвары”, “Власть тьмы”, “Нарспи” и “Прощание с Матерой”.

“На протяжении 62 лет Нина Ильинична преданно служила театру, создав целую плеяду незабываемых образов, которые навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей”, — написал Николаев.

По его словам, Григорьева была “не только выдающейся актрисой, но и символом преданности своему делу, примером высокого профессионализма и человечности”. Глава республики добавил, что уход артистки стал невосполнимой потерей для театрального сообщества Чувашии и для всех поклонников ее обаяния и таланта.

“Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Ильиничны. Светлая память о великой актрисе навсегда в наших сердцах”, — заключил он.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях Чувашского драматического театра, говорится, что Григорьева оставила яркий след в истории театра и сердцах зрителей, “беззаветно посвятив свою жизнь Чувашскому драматическому театру, чувашскому народу”.

“Нина Ильинична была не только выдающейся актрисой, но и настоящим символом преданности искусству. Ее талант, харизма и человечность навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье видеть ее на сцене”, — заявили в театре.

Отпевание Григорьевой пройдет 15 апреля в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах, пишет ТАСС. Гражданская панихида и церемония прощания — в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Нина Григорьева родилась в деревне Чиричкасы в Цивильском районе Чувашии 7 декабря 1938 года. После выпуска из Государственного института театрального искусства им. Луначарского в 1961 году поступила на работу в Чувашский драматический спектакль. Ее первой ролью стала Джульетта в спектакле по классической пьесе Шекспира.