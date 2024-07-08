Народная артистка СССР, прима-балерина и балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни в ночь на понедельник. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Большого театра.

«Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью», — сказал собеседник агентства.

Дата и место прощания будут известны чуть позже, заявили в пресс-службе.

Марина Кондратьева родилась в Санкт-Петербурге в 1 февраля 1934 года. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище, а после выпуска была принята в труппу Большого театра, где выступала с 1952 по 1980 год под руководством Марины Семеновой. На сайте театра говорится, что Кондратьева была «балериной ярко-выраженного лирико-романтического дарования».

«Невесомая, воздушная, поэтичная, одухотворённая, она была великолепной Марией («Бахчисарайский фонтан»), Джульеттой («Ромео и Джульетта») и выдающейся Жизелью», — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой Большого.

В 1980 году Кондратьева окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), а после — начала там преподавать. С 1987 года, одновременно с работой в Большом театре, она стала проводить занятия в Институте танца в Москве, с 1990 года — преподавала классический танец в Московской академии хореографии.

В разные годы под руководством Кондратьевой репетировали такие балерины, как Людмила Семеняка, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Ольга Смирнова и многие другие.

Кондратьева была награждена орденом «Знак Почета», а также стала лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Варшаве и премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В 1976 году ей было присвоено звание «Народной артистки СССР».