Ученый и астрофизик Светлана Герасименко, открывшая комету Чурюмова-Герасименко, умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил институт астрофизики Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) в соцсетях.

«Весть о безвременной кончине Светланы Ивановны стала тяжелым ударом для научного сообщества Таджикистана и вызвала глубокую скорбь в коллективе Института астрофизики НАН Таджикистана», — говорится в сообщении.

Светлана Герасименко родилась 23 февраля 1945 года в селе Барышевка в Киевской области Украины. В 1968 году окончила астрономическое отделение Киевского государственного университета по специальности астроном. После учебы в Киеве поступила в аспирантуру при Астрономической обсерватории Академии наук Украинской ССР.

В 1969 году Герасименко вместе с сотрудником той же обсерватории Климом Чурюмовым приняла участие в научной экспедиции в Алма-Ату для наблюдения за кометой 32P/Комас-Сола через 50-сантиметровый телескоп. Обнаружив новый небесный объект, ученые сначала сочли его частью кометы 32P. Позднее Герасименко и Чурюмов установили, что это неизвестная ранее комета, она получила название в честь первооткрывателей.

В 2004 году Герасименко и Чурюмов присутствовали при запуске европейского межпланетного космического аппарата «Розетта» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Аппарат направили для детального изучения кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. В 2014 году модуль «Фила» с борта «Розетты» совершил успешную посадку на поверхность ядра кометы. Астрономы наблюдали за ходом миссии в Центре управления Европейского космического агентства в Германии.

С 1973 году Герасименко работала в Душанбе в Институте астрофизики Национальной академии наук Таджикистана. В 1982 году в честь ученой назвали другой небесный объект — астероид 3945 Gerasimenko, который открыл советский астроном Николай Черных. В 2017 году Герасименко за научные заслуги удостоена Государственной премии Таджикистана имени Абу Али ибн Сины.