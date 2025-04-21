В возрасте 82 лет умерла Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен). Она была последним представителем знаменитого рода баронов и графов Строгановых.

Смерть наступила 20 апреля, уточнила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью», — написала она в своем телеграм-канале.

Елена Строганова родилась в Париже. Ее мать — Ксения — была представительницей рода Строгановых, а отец — барон Андрей де Людингаузен — потомок обрусевших немцев, которые жили в России в XIX веке.

В разговоре с «Известиями» Строганова рассказывала, что не хотела переезжать в Россию. К этому ее сподвиг муж, который говорил: «Как ты можешь? Это твоя страна, там такие перемены, а ты хочешь остаться в стороне?». Впервые Строганова попала в Россию во время поездки, которую Сергей Толстой организовал только для русских эмигрантов.

Долгое время Елена Строганова проработала в парижском Доме моды Yves Saint Laurent. «Известиям» она говорила, что с удовольствием занималась этим делом, но перестала любить моду.

«Все носят джинсы. Одеваются одинаково. У меня тоже есть джинсы, но это для пикников, а не для города. Потом, все стали неаккуратны: голову не моют, какие-то мятые — это не мода», — объясняла Строганова.

Кроме того, баронесса занималась общественной деятельности и благотворительностью. Пермское землячество отмечает, что она была известна «своей подвижнической деятельностью по восстановлению Строгановских традиций, патриотизмом и любовью к Родине».

В 1992 году Строганова организовала Международный Строгановский благотворительный фонд, который принимал широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае. В 2006 году она выступила инициатором и спонсором спортивно-развлекательной программы «Строгановская регата».

Также баронесса участвовала в Москве и в Перми в церемонии вручения Строгановской премии. В 2016 году ее избрали почетным членом Пермского землячества. В 2018 году Первый канал выпустил большой документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».