Российская актриса, сценаристка, режиссер и преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Умерла Наталья Назарова», — сказал Заславский.

По словам ректора ГИТИС, последние дни жизни Назарова провела в больнице. Онкологическое заболевание, предварительно, стало причиной ее смерти.

Назарова родилась 16 ноября 1969 года в подмосковном Раменском. В 1995 году окончила РАТИ-ГИТИС, курс В. Н. Левертова. В качестве режиссера сняла 40 фильмов, в том числе «Дочь» в 2012 году, «Простой карандаш» (2019), «Райцентр»(2021).

В 2019 году в качестве одного из сценаристов написала сценарий для «Балканского рубежа». В феврале 2024 года президент России Владимир Путин наградил Назарову медалью «За труды в культуре и искусстве».