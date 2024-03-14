Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

«Она умерла сегодня ночью в клинике Склифосовского», — сказала Бурьянова «Интерфаксу».

Прощание с Касаткиной планируют провести в атриуме Большого театра, сообщил ТАСС ее сын, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Иван Василев.

Наталия Касаткина родилась в Москве 7 июня 1934 года. В 1953 она окончила Московское хореографическое училище. В 1954-1976 годах была солисткой балетной труппы Большого театра. Исполняла характерные танцы в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот», «Весна священная» и «Кармен-сюита».

Начиная с 1960-х годов Касаткина работала как балетмейстер, ставя спектакли вместе с мужем Владимиром Василевым. В 1977 году Касаткина и Василев были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль «Классический балет» (он позже стал Государственным академическим театром классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева).

Совместно с Василевым Касаткиной поставлены такие балеты, как:

«Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная» (Большой театр);

«Сотворение мира» и «Пушкин. Размышления о поэте» (Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова);

«Ромео и Джульетта» (Новосибирский театр оперы и балета) и «Прозрение» (Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко).

Среди постановок в Государственном театре Классического балета — «Гаянэ», «Волшебный камзол», «Проделки Терпсихоры», «Поцелуй феи», «Золушка», «Дама с камелиями», «Чудесный мандарин», «Жар-Птица», а также новые редакции таких классических балетов, как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Щелкунчик».

На счету Касаткиной множество наград. В 1968 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 1984-м стала народной артисткой.

Владимир Василев скончался на 87-м году жизни в 2017 году.