Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская умерла утром 11 июня в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на странице комплексе «Музеи Юрьевца» в соцсети «ВКонтакте».

«Это большая потеря не только для нас, но и всего сообщества, которое было связано с именем этой семьи», — говорится в сообщении.

Марина Тарковская писала книги о творчестве брата и отца — поэта Арсения Тарковского, была организатором международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского, принимала участие в создании музеев Тарковского в селе Завражье Костромской области и в городе Юрьевец Ивановской области, добивалась создания «Дома Тарковских» в Москве.

Книга воспоминаний Тарковской «Осколки зеркала» удостоилась специальной премии «Антибукера» (1999 год) и премии «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России (2006 год).